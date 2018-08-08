Заубер Банк запустил новую программу автокредитования 

В рамках данного предложения заемщик может оформить кредит на покупку нового автомобиля у официального дилера по ставке 13% годовых.
Снизить ставку на 0,5 процентного пункта возможно за счет оформления личного страхования. При предоставлении сокращенного пакета документов процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до семи лет. Требуется оформление полиса каско.
«Несмотря на то, что минимальный первоначальный взнос по программе составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости ТС, оформить ссуду возможно и без первоначального взноса, в этом случае процентная ставка по кредиту увеличится на один процентный пункт, а сумма займа будет варьироваться от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.