Заубер Банк запустил новую программу автокредитования

В рамках данного предложения заемщик может оформить кредит на покупку нового автомобиля у официального дилера по ставке 13% годовых.

Снизить ставку на 0,5 процентного пункта возможно за счет оформления личного страхования. При предоставлении сокращенного пакета документов процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до семи лет. Требуется оформление полиса каско.