Свыше 60% квартир в новостройках Москвы можно приобрести со скидками

По итогам первого полугодия 2018 года в более чем 60% столичных новостроек можно было приобрести квартиры и апартаменты со скидкой, еще в свыше 30% объектов была возможность обговорить дисконт индивидуально, говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании «Метриум».

Аналитики провели исследование, охватившее 355 жилых и апартаментных комплексов, реализуемых по состоянию на конец первого полугодия 2018 года на первичном рынке Москвы, включая ТиНАО. Проанализировав результаты, эксперты пришли к выводу, что по сравнению с летом 2017 года проектов, в которых недвижимость можно приобрести с дисконтом, стало значительно больше.

«Во всех сегментах анонсированные скидки предусмотрены в 220 жилых и апартаментных комплексах, что составляет 62% от общего количества проектов, экспонируемых на рынке. Еще в 124 (35%) новостройках можно договориться об индивидуальных условиях. И только в 11 проектах на вопрос о наличии скидок и спецпредложений был получен отрицательный ответ. По итогам первого полугодия 2017 года таких новостроек было 25 (8% от общего количества), то есть за год их количество сократилось почти в 2,5 раза», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим на 10% выросло количество жилых и апартаментных комплексов, в которых скидки анонсируются открыто. А среди проектов с возможностью договориться был зафиксирован прирост 60%.

В массовом сегменте «старой» Москвы нет скидок только в двух новостройках. Открыто дисконт предлагается в 72 проектах. Еще 18 жилых и апартаментных комплексов приглашают к индивидуальным переговорам в офисах продаж. Впрочем, в отличие от более дорогих категорий жилья, в новостройках эконом— и комфорт-класса размер скидки редко превышает отметку в 5%, а получить скидку более 10% практически невозможно. Самый большой дисконт предлагается в комплексе апартаментов Sky Parks, где в продаже осталось всего пять апартаментов — до 28%. Кроме того, со скидкой 25% можно приобрести уникальные пентхаусы с террасами на последних этажах многофункционального комплекса «Фили Град».

Эксперты «Метриум» обратили внимание, что в прошлом году в комплексе апартаментов Sky Parks предлагался тот же дисконт — 28%. Среди новостроек с квартирами максимум находится на отметке 15%. Такой размер скидки можно было получить в ЖК «На Циолковского». В этом году в данном проекте дисконт достигает 22%.

На территории новой Москвы скидку можно получить почти во всех новостройках, кроме двух. Открыто дисконт предлагают 24 жилых комплекса, индивидуальные условия доступны еще в девяти проектах. При этом на присоединенных к столице территориях максимальная скидка не превысит 15%. Этого уровня дисконт достигает в жилых комплексах «Новая звезда» и «Переделкино ближнее». Стоит отметить, что этим летом скидку можно получить даже в тех проектах, которые раньше их не предоставляли. В частности, в микрорайоне Центральный Новых Ватутинок при покупке второй квартиры дисконт составит 2%, а для третьей — 3%.

И только в новой Москве было отмечено снижение размеров максимальных скидок. Если в этом году «потолок» находится на уровне 15%, то годом ранее можно было рассчитывать на скидки до 20% (микрорайон Щербинка).