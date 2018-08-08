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Минстрой обещал разобраться с причиной падения ввода индустриального жилья
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Минстрой обещал разобраться с причиной падения ввода индустриального жилья 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Объём индустриального домостроения в России по итогам первого полугодия 2018 года снизился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в среду журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Комментируя состояние строительной отрасли за первое полугодие 2018 года, он отметил, что оно «не ухудшилось». Он напомнил, что в первом полугодии в России введено 29 миллионов квадратных метров жилья, что на 3,8% больше, чем годом ранее.
"Это говорит о том, что мы не стагнируем, хотя, конечно, что касается многоквартирных домов, то мы видим падение около 13%. По этому вопросу нужно работать, конечно это нужно анализировать и смотреть что за этим стоит", — добавил Якушев.
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