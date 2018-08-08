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ЖК «Светлый мир „Жизнь…“ аккредитован банком „Уралсиб“
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ЖК «Светлый мир „Жизнь…“ аккредитован банком „Уралсиб“ 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал первую очередь ЖК «Светлый мир „Жизнь…“.
Теперь клиенты Seven Suns Development могут воспользоваться ипотекой по ставке от 9,4% годовых. В данном случае минимальный размер первоначального взноса должен быть более 15% от цены договора. Ипотека оформляется на срок до 30 лет. Для подтверждения дохода принимаются справки по форме 2-НДФЛ или по форме банка.
Покупатели также могут оформить жилищный заем по двум документам. В этом случае размер первого взноса должен составлять от 40%.
Банк „Уралсиб“ также выдает ипотеку по программе „Семейная ипотека“ по ставке 8,9% годовых. Такие условия доступны для клиентов, являющихся держателями зарплатной карты эмитированной банком.
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