ЖК «Светлый мир „Жизнь…“ аккредитован банком „Уралсиб“

Теперь клиенты Seven Suns Development могут воспользоваться ипотекой по ставке от 9,4% годовых. В данном случае минимальный размер первоначального взноса должен быть более 15% от цены договора. Ипотека оформляется на срок до 30 лет. Для подтверждения дохода принимаются справки по форме 2-НДФЛ или по форме банка.

Покупатели также могут оформить жилищный заем по двум документам. В этом случае размер первого взноса должен составлять от 40%.

Банк „Уралсиб“ также выдает ипотеку по программе „Семейная ипотека“ по ставке 8,9% годовых. Такие условия доступны для клиентов, являющихся держателями зарплатной карты эмитированной банком.