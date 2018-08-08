РЖД продаст завод железобетонных изделий в Сызрани

Комплекс расположен вблизи железной дороги и включает в себя пять объектов недвижимости общей площадью около 1,1 тыс. кв метров. В него входят здания пилорамы, столярной мастерской, паровой сушилки и склада, а также путь узкой колеи длиной 110 метров.

Объект недвижимости расположен на муниципальном земельном участке площадью 2,08 млн кв. м, использующемся в рамках договора аренды.

"Стоимость объекта будет определена путем рыночной оценки", — уточняют в пресс-службе «РЖДстроя». Пока комплекс готовится к продаже.

В компании отметили, что производственный комплекс сызранского завода железобетонных изделий продается в рамках реализации программы по отчуждению непрофильных активов.