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РЖД продаст завод железобетонных изделий в Сызрани
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РЖД продаст завод железобетонных изделий в Сызрани 

Волга Ньюс 1 час назад
Комплекс расположен вблизи железной дороги и включает в себя пять объектов недвижимости общей площадью около 1,1 тыс. кв метров. В него входят здания пилорамы, столярной мастерской, паровой сушилки и склада, а также путь узкой колеи длиной 110 метров.
Объект недвижимости расположен на муниципальном земельном участке площадью 2,08 млн кв. м, использующемся в рамках договора аренды.
"Стоимость объекта будет определена путем рыночной оценки", — уточняют в пресс-службе «РЖДстроя». Пока комплекс готовится к продаже.
В компании отметили, что производственный комплекс сызранского завода железобетонных изделий продается в рамках реализации программы по отчуждению непрофильных активов.
АО «РЖДстрой» — дочерняя компания ОАО «РЖД», в структуру которой входят 16 строительно-монтажных трестов и три специализированных филиала.
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