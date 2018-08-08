Многодетные и бездомные. Белгородскую семью с тремя детьми выселяют из дома

В редакцию «АиФ-Черноземье» обратилась Наталья Фисенко, жительница города Алексеевка, мать четверых детей. По решению суда администрация выселяет её с детьми из старого дома по программе переселения из ветхого жилья в квартиру, где, как она уверяет, они жить не смогут.

Папа-тиран

«Старшая дочь у меня от первого брака, трое несовершеннолетних — сын 11 лет и две младших дочери 6 и 3 лет — от сожителя, с которым мы не регистрировали брак, просто жили вместе в его квартире в старом доме на Опытной станции, — говорит Наталья Фёдоровна. — Дом этот 1935 года постройки, на две квартиры. Свою квартиру он приватизировал, в 2017 году подарил мне 1/6 часть. В последние годы он стал злоупотреблять спиртным, устраивал дома пьяные дебоши, драки, детей довёл до нервного расстройства».

В 2016 году дом, где живёт многодетная семья, попал под программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По этой программе Алексеевская администрация выделила им двухкомнатную квартиру в 39 квадратных метров, что на пять метров больше того жилья, в котором они сейчас живут. Но собственник 5/6 части этого жилья по документам и по факту — бывший папа, которого дети боятся как огня.

«Я много раз говорила и в администрации, и в суде, что мне прежде всего важно здоровье детей, что ни о каком совместном проживании с папой-тираном не может быть и речи, — говорит Наталья Фёдоровна. — Но меня никто не услышал».

Семья Фисенко стоит на очереди на улучшение жилищных условий. Но когда подойдёт эта очередь — неизвестно.

Жильё на хуторе?

«Мне предлагали в администрации жильё на дальнем хуторе — но я работаю в городе, санитаркой в больнице, дорожу своей работой, поскольку это единственный источник нашего существования, алименты нам бывший отец не платит, — говорит Наталья Фёдоровна. — Мне говорят — переезжайте и не пускайте его, а если появится — вызывайте полицию. Но детям надо ходить в школу, в детский сад — мы что, должны будем запереться и сидеть?»

У Натальи Фисенко есть в аренде земельный участок, выданный ей бесплатно как многодетной, — но строить на нём дом у неё нет средств. Женщина много раз обращалась за помощью и в районную администрацию, и к депутатам — и везде отказ. В течение года шли судебные тяжбы, в конце концов суд принял сторону властей. Решение вступило в законную силу, и многодетной матери, которая одна бьётся со всей государственной машиной, не удалось даже приостановить через суд исполнительное производство.

«Сейчас мне должны выдать в суде определение об отказе в приостановлении по исполнительным производствам, — говорит Наталья Фёдоровна. — Мне никто не сообщил, что я могу получить этот документ, а у администрации он уже почему-то есть. Со дня на день должны явиться приставы — я ищу съёмное жильё, я же не буду ждать, пока приставы с полицией начнут детей за руки вытягивать из дома! У детей и так уже психика нарушена из-за их отца».

В Алексеевской межрайонной прокуратуре в ответ на обращение Наталье Фисенко сообщили, что районная администрация действует в соответствии с законом (копия документа есть в редакции). «Согласно части 1 ст. 89 ЖК РФ, гражданам в связи с выселением из жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу, представляются другие жилые помещения, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в черте данного населённого пункта, — говорится в официальном ответе прокуратуры. — Таким образом, обеспечение вашей семьи по договору социального найма и по нормам предоставления возможно при подходе очерёдности».

«Все юристы ссылаются на статьи 86-89 ЖК РФ о переселении, — говорит многодетная мать, — но в 1-й части статьи 89 есть последнее предложение, которое никто не дочитывает — ни чиновники, ни даже судьи. А в нём говорится: «В случаях, предусмотренных федеральным законом, гражданам, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учёте, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления». Так разве у нас не такой случай? Но где нам, простолюдинам без связей и денег, добиться правды у местных чиновников! Но скажите, где же поддержка многодетных семей?»

«АиФ-Черноземье» будет следить за развитием событий.