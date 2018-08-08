Рубль обрушился на бирже: евро — 75.06

Курс рубля продолжает стремительно падать в среду 8 августа по отношению к основным валютам. Так евро сначала поднялся выше психологической отметки в 74 рубля, а затем за довольно короткий промежуток времени взлетел до 75.06 рубля. Курс доллара США сейчас составляет 64,72 рубля.

Ранее эксперты высказывали опасение в связи с намерением Минфина скупить валюту на внутреннем рынке на рекордную сумму. Еще ряд экспертов связывают падение рубля и рынка российских акций с новостями о том, какие именно санкции готовят американские сенаторы для России.

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