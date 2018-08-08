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Долги жителей Владимирской области за свет приближаются к миллиарду рублей
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Долги жителей Владимирской области за свет приближаются к миллиарду рублей 

АиФ Владимир 57 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Долги жителей Владимирской области за свет по итогам первого полугодия 2018 года приближаются к миллиарду рублей, сообщает Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
За 6 месяцев задолженность за электроэнергию выросла на 8,7% и сейчас составляет 887,6 млн рублей.
«Рост задолженности отмечен практически у всех категорий потребителей. Исключение составляют организации и предприятия, финансируемые из областного и местного бюджетов», — говорят энергетики.
Чуть больше задолженность за потребленную тепловую энергию, однако, она за это время сократилась на 9,6%.
При этом, как отмечают в компании, лучше платить стали промышленные потребители, бюджетные организации и управляющие компании с ТСЖ. Обычные потребители продолжают копить долги (рост на 6%).
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