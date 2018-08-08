Сборы Группы «АльфаСтрахование» приблизились к 77 миллиардам рублей

В январе — июне 2018 года сборы Группы "АльфаСтрахование" без учета ОМС достигли 76,9 миллиарда рублей. Это на 40,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

В Группу «АльфаСтрахование» входят АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование — ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и ООО «Поликлиника Альфа — Центр Здоровья», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Сборы АО «АльфаСтрахование» в первом полугодии текущего года составили 48,6 миллиарда рублей, увеличившись в 2,33 раза.

"Согласно данным РСА, за первое полугодие «АльфаСтрахование» значительно нарастила присутствие в ОСАГО: сборы составили 15,7 миллиарда рублей против 7 миллиардов рублей годом ранее. Также выросли и премии в целом по Группе в других видах страхования, обеспечив ей прочные позиции на рынке", — отметила финансовый директор, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» Вера Маммадова.