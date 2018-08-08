На 8 объектах с долевым участием граждан в Москве возобновили работы с начала года

Московские власти держат на постоянном контроле исполнение инвесторами всех обязательств перед дольщиками и продолжают работу с теми людьми, чьи права были нарушены, в столице найдены решения по всем вопросам недостроенных объектов с долевым участием граждан, говорится в сообщении пресс-службы городского комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мэр города Сергей Собянин принял принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты. За первые сеть месяцев года возобновлены работы на восьми проблемных объектах — квартиры получит 931 дольщик. До конца года будут решены вопросы по 1702 квартирам еще в семи домах», — сказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин

Он напомнил, что в Москве традиционно главным инвестором строительства жилой недвижимости выступают сами москвичи.

«Сегодня в Москве действует почти 130 тысяч договоров долевого участия на общую сумму более 1 триллиона рублей — строится 530 объектов, в том числе 516 — по договорам участия в долевом строительстве и 14 — через механизмы жилищно-строительных кооперативов», — пояснил Хуснуллин.