Ещё
На 8 объектах с долевым участием граждан в Москве возобновили работы с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.07
–0.46 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1592
–0.0137
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

На 8 объектах с долевым участием граждан в Москве возобновили работы с начала года 

РИАМО 56 минут назад
Московские власти держат на постоянном контроле исполнение инвесторами всех обязательств перед дольщиками и продолжают работу с теми людьми, чьи права были нарушены, в столице найдены решения по всем вопросам недостроенных объектов с долевым участием граждан, говорится в сообщении пресс-службы городского комплекса градостроительной политики и строительства.
«Мэр города Сергей Собянин принял принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты. За первые сеть месяцев года возобновлены работы на восьми проблемных объектах — квартиры получит 931 дольщик. До конца года будут решены вопросы по 1702 квартирам еще в семи домах», — сказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что в Москве традиционно главным инвестором строительства жилой недвижимости выступают сами москвичи.
«Сегодня в Москве действует почти 130 тысяч договоров долевого участия на общую сумму более 1 триллиона рублей — строится 530 объектов, в том числе 516 — по договорам участия в долевом строительстве и 14 — через механизмы жилищно-строительных кооперативов», — пояснил Хуснуллин.
РИАМО: последние новости
Для дольщиков Urban Group с 6 августа откроют программу рефинансирования ипотеки Сбербанк продает под стрит‑ритейл 22 помещения в разных районах Москвы Курс евро к рублю вырос на 15 копеек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Рубль продолжает капитулировать51
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение