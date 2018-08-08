Ещё
Арендные ставки в ОАЭ снизились больше всего в крупных регионах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.01
–0.54 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1582
–0.0146
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Арендные ставки в ОАЭ снизились больше всего в крупных регионах 

Prian.ru 55 минут назад
Фото: Prian.ru
В отчете Propertyfinder Trends, где сравнивают данные о запрашиваемых ценах за последние 24 месяца, упоминается, что самое стремительное падение цен наблюдалось в Абу-Даби. Далее идёт Дубай, где аренда подешевела на 18,2% за два года. Цены на квартиры в столице ОАЭ упали на 11,7% с 2016 года, в то время как в Дубае апартаменты подешевели почти на 14%. Наибольшее снижение цен наблюдалось в Аджмане (16,5%), сообщает Arabian Business.
В докладе говорится, что в некоторых районах Дубая цены растут. К примеру, в Jumeirah Village Circle и Mudon аренда вилл подорожала на 5,4% и 2,4% соответственно. Стоимость продажи коттеджей в Palm Jumeirah повысилась на 5,2% за последние шесть месяцев — единственный регион, где наблюдается рост в этом сегменте. Что касается квартир, то подорожали они только в Dubai Investment Park, на 2,7%. Цены на аренду выросли только в Al Furjan — также на 2,7%.
[objects_0]
Prian.ru: последние новости
Цены на жилье в Дании продолжают расти Объем продаж жилья в США иностранцам упал до минимальной отметки Цены на недвижимость в Баку стабилизируются
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обвалился58
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Рубль продолжает капитулировать51
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение