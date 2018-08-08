Арендные ставки в ОАЭ снизились больше всего в крупных регионах

В отчете Propertyfinder Trends, где сравнивают данные о запрашиваемых ценах за последние 24 месяца, упоминается, что самое стремительное падение цен наблюдалось в Абу-Даби. Далее идёт Дубай, где аренда подешевела на 18,2% за два года. Цены на квартиры в столице ОАЭ упали на 11,7% с 2016 года, в то время как в Дубае апартаменты подешевели почти на 14%. Наибольшее снижение цен наблюдалось в Аджмане (16,5%), сообщает Arabian Business.

В докладе говорится, что в некоторых районах Дубая цены растут. К примеру, в Jumeirah Village Circle и Mudon аренда вилл подорожала на 5,4% и 2,4% соответственно. Стоимость продажи коттеджей в Palm Jumeirah повысилась на 5,2% за последние шесть месяцев — единственный регион, где наблюдается рост в этом сегменте. Что касается квартир, то подорожали они только в Dubai Investment Park, на 2,7%. Цены на аренду выросли только в Al Furjan — также на 2,7%.

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