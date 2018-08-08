Более 22 млрд рублей доходов поступило в бюджет Тверской области

В первом полугодии 2018-го в бюджет Тверской области поступило более 22 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов — на 12% больше, чем в 2017 году. Отчёт об исполнении главного финансового документа региона рассмотрен на заседании областного Правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя

За первые шесть месяцев 2018 года поступления налогов на прибыль организаций составили 6,4 млрд рублей, налогов на доходы физических лиц — более 6 млрд рублей, акцизов — 2,9 млрд рублей, налогов на имущество — 3,8 млрд рублей, прочих неналоговых доходов — 2,6 млрд рублей.

Безвозмездные поступления из федеральной казны составили 5,2 млрд рублей. Эти средства направлены на поддержку сельхозпроизводителей, выплаты при рождении детей, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие мероприятия.

Расходы бюджета в первом полугодии составили 24 млрд рублей. По итогам отчетного периода сложился профицит в объеме 3,2 млрд рублей

В структуре капитальных расходов бюджета — средства на строительство детской клинической больницы в Твери, детской поликлиники в микрорайоне Южный, реконструкция очистных сооружений Конаковского района, реконструкция дворца культуры «Шахтер» в Нелидове, строительство спортивного центра по видам гребли на реке Волга, Твери и другие значимые проекты.

В 2017 году доходная часть областного бюджета Тверской области составила почти 55 млрд рублей, что более чем на 6% выше показателей предыдущего года. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 4,3%.

В 2017-ом удалось стабилизировать ситуацию с государственным долгом Тверской области, который сократился на 734 млн рублей и по состоянию на 1 января 2018 года составил 25,6 млрд рублей. Кроме того, в два раза сократились расходы на обслуживание долга (с 954 млн рублей в 2016 году до 409 млн рублей в 2017 году). Сэкономленные на обслуживании долга средства направляются на финансирование приоритетных бюджетных расходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.