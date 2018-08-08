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В бюджет Тверской области поступило более 22 млрд рублей за первое полугодие
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В бюджет Тверской области поступило более 22 млрд рублей за первое полугодие 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Тверская неделя
В бюджет Тверской области поступило более 22 млрд рублей за первые шесть месяцев 2018 года, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Речь идёт о налоговом и неналоговом доходе. Общая сумма на 12% превышает показатель за аналогичный период 2017-го.
Отчёт об исполнении главного финансового документа региона рассматривали на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Из общей суммы налоги от организаций составляют 6,4 млрд рублей, налоги на доходы физлиц — более 6 млрд рублей, акцизы — 2,9 млрд рублей, налоги на имущество — 3,8 млрд рублей.
Ещё 2,6 млрд рублей — это прочие неналоговые доходы.
В январе-июне безвозмездные поступления из федеральной казны составили 5,2 млрд рублей.
Расходы бюджета в отчётный период — 24 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что бюджет Крыма пополнился на 22,5 млрд рублей за семь месяцев.
Также «Новый Севастополь» сообщал, что собственные доходы города выросли на 8% в первом полугодии.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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