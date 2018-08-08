Ярославские власти пообещали в декабре сдать долгострой на Новоселковской

Долгострой на улице Новоселковской в Ярославле планируют сдать в декабре, сообщает пресс-служба облправительства. Комиссия департамента строительства проверила ход работ по завершению проблемного жилого дома на улице Новоселковской.

Напомним, объект заложили еще в 2014 году. Всего в доме 196 квартир, из них 56 — в долевом строительстве. Первоначальный срок сдачи объекта — 2-й квартал 2016 года. Но уже в 2015 году работы остановились.

Арбитражный суд возбудил производство по делу о несостоятельности компании-застройщика, а в отношении ее директора началось уголовное преследование.

Зимой 2017 года было решено возобновить строительство жилого дома с привлечением подрядной организации ООО «Ярнефтехимстрой-3».

«Было возведено только два этажа, сегодня уже 15, — комментирует директор департамента строительства Виктор Неженец. — Идет устройство кровли, закрывается фасадная часть, ведутся внутренние работы и работы на сетях».

По словам чиновника, дом планируется сдать в декабре этого года.

«Мы работаем со всеми проблемными объектами. К каждому подходим индивидуально: везде своя история и свои трудности», — заключил Неженец.