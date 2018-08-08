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Ярославские власти пообещали в декабре сдать долгострой на Новоселковской
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Ярославские власти пообещали в декабре сдать долгострой на Новоселковской 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Долгострой на улице Новоселковской в Ярославле планируют сдать в декабре, сообщает пресс-служба облправительства. Комиссия департамента строительства проверила ход работ по завершению проблемного жилого дома на улице Новоселковской.
Напомним, объект заложили еще в 2014 году. Всего в доме 196 квартир, из них 56 — в долевом строительстве. Первоначальный срок сдачи объекта — 2-й квартал 2016 года. Но уже в 2015 году работы остановились.
Арбитражный суд возбудил производство по делу о несостоятельности компании-застройщика, а в отношении ее директора началось уголовное преследование.
Зимой 2017 года было решено возобновить строительство жилого дома с привлечением подрядной организации ООО «Ярнефтехимстрой-3».
«Было возведено только два этажа, сегодня уже 15, — комментирует директор департамента строительства Виктор Неженец. — Идет устройство кровли, закрывается фасадная часть, ведутся внутренние работы и работы на сетях».
По словам чиновника, дом планируется сдать в декабре этого года.
«Мы работаем со всеми проблемными объектами. К каждому подходим индивидуально: везде своя история и свои трудности», — заключил Неженец.
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