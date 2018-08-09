«КВС» получила разрешение на строительство ЖК «Континенты»

ГК «КВС» получила разрешение на строительство жилого комплекса «Континенты» в Выборгском районе Петербурга.

Вдоль Брюлловской улицы компания возведет новый жилой комплекс из 6 корпусов: 2 корпуса высотой в 25 этажей, 4 корпуса высотой в 27 этажей со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными паркингами.

В жилом комплексе представлен широкий выбор планировочных решений и типов квартир — от студий до трехкомнатных. Все квартиры с полной чистовой отделкой выполнены по авторскому дизайн-проекту.

В рамках строительства ЖК «будет возведен детский сад на 150 мест.

Проект будет реализован в четыре очереди, первая из которых будет сдана в сентябре 2021 года.