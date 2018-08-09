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«КВС» получила разрешение на строительство ЖК «Континенты»
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«КВС» получила разрешение на строительство ЖК «Континенты» 

АСН-Инфо 23 часа назад
Фото: АСН-Инфо
ГК «КВС» получила разрешение на строительство жилого комплекса «Континенты» в Выборгском районе Петербурга.
Вдоль Брюлловской улицы компания возведет новый жилой комплекс из 6 корпусов: 2 корпуса высотой в 25 этажей, 4 корпуса высотой в 27 этажей со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными паркингами.
В жилом комплексе представлен широкий выбор планировочных решений и типов квартир — от студий до трехкомнатных. Все квартиры с полной чистовой отделкой выполнены по авторскому дизайн-проекту.
В рамках строительства ЖК «будет возведен детский сад на 150 мест.
Проект будет реализован в четыре очереди, первая из которых будет сдана в сентябре 2021 года.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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