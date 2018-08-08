Приставы взыскали с «Нижегородэлектротранса» более 2 млн рублей

Более 2 млн руб. взыскали судебные приставы со счетов МП «Нижегородэлектротранс», пишет Newsnn.ru со ссылкой на УФССП по Нижегородской области.

Кроме того, ведомство ввело запрет регистрационных действий в отношении нежилого здания «Нижегородэлектротранса» общей площадью 2124,7 кв. метров. Компании запрещается снимать с учета данное здание, продавать или переоформлять его.

Всего в региональном УФССП находится 3 исполнительных производства о взыскании с «Нижегородэлектротранса» задолженности в пользу юрлиц на общую сумму более 29,5 млн руб. Исполнительные производства были возбуждены на основании судебных актов.

Ранее в отношении компании подали несколько исков о возмещении задолженности.