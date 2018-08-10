Почти три тысячи дольщиков Подмосковья справили новоселье с начала года

Почти три тысячи дольщиков получили ключи от квартир в Московской области с начала года, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев в пятницу, 10 августа. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру»

«Сотрудники профильного управления ведомства детально знают ситуацию по каждому адресу, по каждому дому. Каждый объект мы сопровождаем в ручном режиме, стремимся найти наиболее подходящее решение», — сказал Тагиев.

Министр отметил, что до конца года еще семь тысяч дольщиков справят новоселье.

Как напомнили в пресс-службе профильного ведомства, в Министерстве строительного комплекса региона создано специальное управление по организации завершения строительства проблемных объектов. Так, с начала 2018-го специалисты провели с участниками долевого строительства более 260 встреч.