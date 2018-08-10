Ещё
Почти три тысячи дольщиков Подмосковья справили новоселье с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.62
76.46
76.89
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
71.68
+0.15 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1461
–0.0194
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Почти три тысячи дольщиков Подмосковья справили новоселье с начала года 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Почти три тысячи дольщиков получили ключи от квартир в Московской области с начала года, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев в пятницу, 10 августа. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».
«Сотрудники профильного управления ведомства детально знают ситуацию по каждому адресу, по каждому дому. Каждый объект мы сопровождаем в ручном режиме, стремимся найти наиболее подходящее решение», — сказал Тагиев.
Министр отметил, что до конца года еще семь тысяч дольщиков справят новоселье.
Как напомнили в пресс-службе профильного ведомства, в Министерстве строительного комплекса региона создано специальное управление по организации завершения строительства проблемных объектов. Так, с начала 2018-го специалисты провели с участниками долевого строительства более 260 встреч.
В октябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти готовы сопровождать каждый проблемный объект долевого строительства в индивидуальном порядке. Он подчеркнул, что граждане не должны оставаться без поддержки правительства в сложной ситуации. Глава региона также напомнил, что с недобросовестными застройщиками ведется работа на законодательном уровне. Ранее он призывал глав муниципалитетов внимательно отслеживать ситуацию на рынке недвижимости.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры272
ЦБ прокомментировал падение рубля113
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться600
Стоит ли срочно покупать доллары47
Российские банкоматы оказались под угрозой9
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ прокомментировал падение рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение