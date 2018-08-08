Сносить и обновить. Кому в Подмосковье можно готовиться к новоселью

Новоселье не за горами

В Московской области в 2018 году из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переедут почти 6 тысяч человек. Новоселье уже справили 183 жителя Клина, Орехово-Зуевского района, Егорьевска, Яхромы, Краснозаводска и Талдома. Остальные получат ключи до конца этого года. Общая площадь расселяемого жилфонда составит 91,7 тысячи квадратных метров.

Сейчас в Подмосковье в рамках адресной региональной программы, разработанной на 2016–2019 годы, идет расселение аварийного жилфонда, признанного таковым с 1 января 2012 года до 1 января 2015 года. В первые два года реализации программы квартиры получили 2,9 тысячи человек, расселено 46,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

В следующем году подмосковные власти планируют обеспечить новым жильем 9,1 тысячи человек из 154,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Добавим, что в действующей региональной программе участвуют 69 муниципальных образований. При этом все дома, которые предоставляются гражданам по госпрограмме, соответствуют жестким санитарным, техническим и противопожарным требованиям. В квартирах выполнена чистовая отделка, оборудованы санузлы и установлены газовые плиты. Во дворах оборудованы парковочные места, зоны отдыха и детские площадки.

Несмотря на то, что срок реализации программы расселения из ветхого и аварийного жилья в Подмосковье закончится только в конце 2019 года, региональные власти уже задумались над созданием нового документа. Это будет программа на 2020–2022 годы. В нее планируется включить еще 307,7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Переселено будет 17,8 тысячи человек. На реализацию программы в консолидированном бюджете Московской области планируется заложить более 13 млрд рублей.

Таким образом, всего с 2013 по 2022 год в Подмосковье будет переселено 49,6 тысячи граждан из 817,7 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Реновация по-подмосковному

Улучшение жилищных условий, впрочем, не заключается только в переселении в новые квартиры. Подмосковные власти рассматривают свой вариант реновации жилфонда (речь идет о 1,9 млн квадратных метров жилья — по состоянию на 1 января 2017 года). Снос и расселение всех домов требует внушительных затрат — свыше 96 млрд рублей.

Механизм реновации уже проработан и понятен. По информации областного правительства, существующий ветхий фонд обновляется преимущественно путем капитального ремонта.

Эксперты считают, что такая практика вполне оправдана. «Сегодня нет ни одного инструментального заключения на дома, подлежащие сносу, проводится только визуальный осмотр, что явно недостаточно в такой ситуации», — отметил замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

С другой стороны, есть опыт столичной реновации, когда ветхие дома (в данном случае хрущевки) будут сносить, а на их месте строить новые, большей этажности. Жители же пятиэтажек заселяются в новые квартиры. Однако, по словам эксперта Евгения Блеха, тактика «строить — сносить — строить» ошибочна. Она не приводит к увеличению жилищного фонда, а только стимулирует строительную отрасль: ведь если дом не ремонтировать, он рано или поздно становится аварийным.

При этом вскоре, как сообщила «ФедералПресс» глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, у всех переселенцев в рамках программ реновации появится возможность купить дополнительные квадратные метры. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью 2018 года. «Подобная практика успешно введена в Москве. Все желающие могут приобрести дополнительные квадратные метры через московский Фонд реновации жилой застройки. Это нужная и правильная норма. Так же, как нормой является и расселение людей из списка так называемых очередников и предоставлять им жилье большей площади, чем в занимаемом ими аварийном фонде», — отметила Хованская.

Пока, как рассказали «ФедералПресс» в правительстве Московской области, вопрос реновации жилищного фонда на территории региона является вторичным. Это связано с тем, что в Подмосковье сконцентрирован достаточно большой объем аварийного фонда, который требует первоочередного внимания.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф