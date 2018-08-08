Сергей Морозов: Первоочередная задача, поставленная перед нами главой региона Глебом Никитиным — помогать пострадавшим дольщикам решить их проблему

фото из архива редакции Сергей Морозов : Первоочередная задача, поставленная перед нами главой региона Глебом Никитиным — помогать пострадавшим дольщикам решить их проблемуСоветник главы Нижегородской области Сергей Морозов провел очередное заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. На повестку дня были вынесены не только вопросы по долгостроям, признанные проблемными объектами, но и дома, где участники долевого строительства не внесены в реестр пострадавших дольщиков, а застройщик по разным причинам надолго задерживает сроки сдачи. К обсуждению каждого вопроса были приглашены представители инициативных групп дольщиков.

В частности, к таким объектам, находящимся на контроле рабочей группы, относятся кстовские ЖК «Земляника» (застройщик ООО «Алаком»), ЖК «Созвездие» (застройщик ООО «Вектор») и арзамасский долгострой по ул. 50 лет ВЛКСМ, д1/1 (застройщик — ЖСПК «Базис»).

10-этажный четырехподъездный дом ЖК «Земляника» расположен в центральной части города Кстово, изначальный срок его сдачи — 25 декабря 2016 года. Позже срок был перенесен на 31 декабря 2018 года, но готовность проекта на сегодняшний день — 40%. В настоящее время продолжение строительных работ невозможно в связи с отсутствием финансирования из-за наложения УФССП запрета на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, на котором ведется строительство жилого дома. Для строительства были привлечены средства 114 дольщиков. Представитель инициативной группы сообщила, что часть из них уже пытаются добиться возврата своих средств в судебном порядке, однако, несмотря на положительные решения суда, пока их требования удовлетворены не были.

«Необходимо контролировать действия застройщика и на тех долгостроях, которые не признаны проблемными объектами. Первоочередная задача, поставленная перед нами главой региона Глебом Никитиным — помогать пострадавшим дольщикам решить их проблему. Долгое время у дольщиков не было площадки для диалога с властью. Сегодня мы предоставляем ее в рамках рабочей группы, стараемся учесть мнение и ситуацию каждого человека. Стандартного решения здесь нет. Но если финансовая модель позволяет достроить объект и восстановить законные права участников долевого строительства на их квартиры, правительство Нижегородской области использует для этого все имеющиеся рычаги», — пояснил Сергей Морозов.

Кстовское ЖК «Созвездие» в проекте представляет собой группу многоэтажных жилых домов, один из которых на сегодняшний день готов на 60%. С мая 2017 года на этом объекте введена процедура конкурсного производства. Проведенная конкурсным управляющим инвентаризация показала, что все площади 17-этажного дома с помощью различных схем были выведены из активов застройщика — ООО «Вектор». Часть из этих площадей, которые можно было бы реализовать для финансирования завершения строительства, удалось вернуть в актив застройщика-банкрота.

«К нам поступает много жалоб по нецелевому использованию денежных средств участников долевого строительства, к пресечению этих фактов мы будем привлекать правоохранительные органы », — пояснил Сергей Морозов.

Представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Созвездие» в свою очередь заявил о том, что дольщики не разделяют оптимизма конкурсного управляющего по перспективам привлечения инвестора. По решению рабочей группы до 30 августа 2018 года дольщики этого долгостроя должны решить, готовы ли они создать ЖСК для достройки дома. Конкурсному управляющему поручено обеспечить охрану объекта — по информации дольщиков, на строительной площадке зарегистрированы факты хищений.

Арзамасскому ЖСПК «Базис» для достройки жилого дома, по предварительным оценкам, требуется 112 млн рублей. Работы на объекте не ведутся с февраля 2017 года, при этом 31 декабря 2016 года дом должен был быть сдан. Представитель строительной компании сообщила о планах по подписанию соглашения с АО «АПЗ» и привлечению средств еще одного инвестора. Решением рабочей группы ЖСПК «Базис» дано две недели на возобновление строительства.

Продолжается системная работа по восстановлению прав участников долевого строительства ЖК «Европейский квартал». Инспекция госстройнадзора Нижегородской области доложила, что поданное заявление о ликвидации (банкротстве) ООО «КварСтрой-НН» принято к производству, первое заседание назначено на 2 октября 2018 года.