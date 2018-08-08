Торги Фонда имущества принесли в бюджет Петербурга 6,5 млн рублей

Общий бюджетный эффект первых августовских торгов Фонда имущества Петербурга составил 6,5 млн рублей.

Самым востребованным на аукционе лотом оказалось нежилое помещение площадью 50,2 кв. м в доме Эссен-Стенбок-Фермора на Моховой улице. Помещение со сводчатыми потолками высотой 3,8 м расположено на первом этаже здания. Объект передан в аренду до 2024 года и в настоящее время используется под офис. За лот боролись 10 участников, цена в ходе торгов увеличилась почти в 2 раза и составила 111,5 тыс. рублей за квадратный метр. Кроме того, по начальной цене в аренду сроком на 10 лет для размещения складских объектов сдан земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, расположенный в историческом районе Усть-Славянка Невского района Петербурга.