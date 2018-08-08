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Торги Фонда имущества принесли в бюджет Петербурга 6,5 млн рублей
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Торги Фонда имущества принесли в бюджет Петербурга 6,5 млн рублей 

АСН-Инфо 24 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Общий бюджетный эффект первых августовских торгов Фонда имущества Петербурга составил 6,5 млн рублей.
Самым востребованным на аукционе лотом оказалось нежилое помещение площадью 50,2 кв. м в доме Эссен-Стенбок-Фермора на Моховой улице. Помещение со сводчатыми потолками высотой 3,8 м расположено на первом этаже здания. Объект передан в аренду до 2024 года и в настоящее время используется под офис. За лот боролись 10 участников, цена в ходе торгов увеличилась почти в 2 раза и составила 111,5 тыс. рублей за квадратный метр. Кроме того, по начальной цене в аренду сроком на 10 лет для размещения складских объектов сдан земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, расположенный в историческом районе Усть-Славянка Невского района Петербурга.
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