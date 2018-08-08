На развитие волгоградского АПК потратят более 40 млрд рублей 

Волгоградские власти до 2020 года потратят на развитие агропромышленного комплекса региона 40, 1 миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба областной Думы, средства будут направлены в течение 2018-2020 годов в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
8,2 миллиарда рублей поступят из федерального и областного бюджетов, а 31,9 миллиарда рублей составят инвестиций.
Так, деньги потратят на развитие растениеводства, животноводства, мелиорации, молочного скотоводства, поддержку малых форм хозяйствования, а также на сельскохозяйственной потребительской кооперации.