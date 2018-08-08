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Самые дорогие дома Подмосковья подешевели на треть
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Самые дорогие дома Подмосковья подешевели на треть 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
За последние три года загородные домовладения в Московской области, оцененные владельцами в 30 миллионов долларов и более, упали в цене в среднем на 29 процентов. Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, поступивших в «Дом».
По данным аналитиков, всего в регионе выставлено на продажу 2,4 тысячи ультрадорогих загородных объектов, из них порядка половины (54 процента) не могут найти покупателей с 2015-го. Из этих «залежавшихся» лотов лишь девять процентов с момента вывода в продажу подорожали, цена остальных либо не изменилась, либо снизилась — в среднем почти на треть.
«Важно отметить, что 21 процент домов сменили валюту, в которой экспонировались, — отмечают эксперты. — Из них 19 процентов перешли из долларовых цен в рублевые, а вот с рублей на доллары или с рублей на евро продавцы переходят редко — таких объектов всего по одному проценту».
Средний размер скидки при покупке элитного загородного жилья в Подмосковье сейчас составляет 12 процентов, подсчитали в Penny Lane Realty. При этом если цена оставалась неизменной на протяжении нескольких лет, можно рассчитывать и на более высокий дисконт.
Согласно ранее опубликованным данным, в июне 2018-го самый дорогой коттедж Московской области был выставлен на продажу за 175,4 миллиона долларов. Совокупную стоимость ста загородных домов региона, предлагаемых по максимальным ценам, эксперты тогда оценивали в 2,56 миллиарда долларов.
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