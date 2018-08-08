2017-й год стал рекордным для рынка недвижимости Словении 

По данным официальной статистики, улучшающаяся экономическая ситуация, рост активности в сфере ипотеки и низкие процентные ставки стали главными драйверами высокого спроса на жилье в Словении, пишет Total Slovenia News. Всего в Словении за 2017 год было продано квартир на сумму €975 млн, что составило 42,3% от общего оборота рынка. Объем продаж частных домов достиг €563 млн, составив 24,4% от общего показателя. А земельных участков под застройку приобрели на сумму €243 млн, или 10,1% от общего оборота. Цены на квартиры выросли за год на 18% в Любляне, на 17% — в Копере и на 12% — в окрестностях Любляны. Средняя стоимость апартаментов оказалась самой высокой в Любляне (€2400 за кв.м), а следом идет прибрежный регион (€2100-2400 за кв.м). В то же время самые низкие средние цены зафиксированы в Мурска-Соботе, Кршко и Брежице (€950 за кв.м). В отчете отмечается, что в период с 2015 по 2017 год наблюдался всплеск спроса на земельные участки (+36%) и частные дома (+33%), что свидетельствует о растущей тенденции к переселению людей за пределы крупных городов.
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