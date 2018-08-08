Москвичи стали больше зарабатывать и чаще брать кредиты

В Москве продолжается рост потребительского кредитования — он начался в прошлом году, но до сих пор набирает обороты. Как рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов , за первые шесть месяцев этого года потребительских кредитов было выдано на 19,4% больше, чем в январе-июне прошлого года.

"Увеличение популярности потребительского кредитования — положительная экономическая тенденция, связанная со многими причинами, — считает он. — Главные из них — снижение ставок по кредитам населению, а также рост реальных зарплат москвичей, составивший в январе-мае порядка 10%. В этой ситуации доступный кредит становится механизмом снижения давления на семейный бюджет и возможностью совершить крупную покупку без изменения качества жизни".

Примечательно, что объем потребкредитования в рублях вырос в первом полугодии на 21,2%, а вот в валюте, наоборот, снизился на 21,4%. То есть кредитоваться горожане предпочитают в рублях, а популярность валюты падает.