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Нижегородские власти призвали увеличить поставки жилищных стройматериалов
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Нижегородские власти призвали увеличить поставки жилищных стройматериалов 

ТАСС 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Заводы Нижегородской области должны увеличивать объемы поставок стройматериалов для жилищного рынка. Такое мнение высказал в среду врио губернатора региона Глеб Никитин в ходе посещения предприятия «Объединенные заводы строительных конструкций», работающего в областном центре.
"Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок", — сказал он.
В настоящее время, по словам Никитина, регион полностью удовлетворяет потребность своего внутреннего рынка в большинстве типов стройматериалов. Вместе с тем какая-то часть стройматериалов все же закупается в других областях, но, как заметил врио губернатора, этот объем не критичен.
Говоря о предприятии, включившем в себя три года назад три действовавших в Нижнем Новгороде профильных завода, Никитин отметил, что подобная интеграция производственных площадок стала примером современного индустриального производства полного цикла. «Это естественным образом приводит к тому, что стоимость квадратного метра при строительстве снижается, жилье становится более доступным», — добавил врио губернатора.
В этой связи он также напомнил, что одним из первоочередных вопросов, стоящих сейчас перед регионом, является выполнение задачи президента РФ по увеличению объемов ввода жилья. «Именно такие предприятия полного цикла позволяют это делать наиболее дешевым, но при этом качественным образом», — сказал Никитин.
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