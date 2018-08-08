ADG group получила разрешения на реконструкцию 20 столичных кинотеатров

Разрешения на строительство получены для 20 из 39 объектов сети районных центров, сообщили в пресс-службе ADG group.

«Девелопер ADG group отчитался о статусе получения разрешительной документации на реконструкцию 39 старых кинотеатров в спальных районах Москвы. На их базе в 2019-2020 гг. будут открыты многофункциональные районные центры. Сегодня проект ADG group по созданию сети районных центров является самым масштабным по количеству объектов на рынке торговой недвижимости Москвы, общая площадь сети составляет 480 тыс. кв. м. Разрешения на строительство получены для 20 из 39 объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Москомэкспертиза утвердила 34 проекта по реконструкции советских кинотеатров в современные районные центры, Москомархитектура — 36 проектов будущей сети.

«Реконструировать 39 объектов в течение нескольких лет — амбициозная задача. В том, что проект перешел в продвинутую стадию реализации, есть заслуга сотен людей, верящих в успех концепции: это наша команда, подрядчики, представители городских властей и финансового партнера. Наша цель — создать в жилых районах столицы качественную и удобную инфраструктуру для проведения досуга, возродить историческую функцию советских кинотеатров. Мы сделаем районные центры новыми точками притяжения для горожан, обеспечив при этом коммерческую эффективность каждого объекта», — отметил управляющий партнер ADG group Григорий Печерский