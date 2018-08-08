На 385 тысяч рублей оштрафованы подрядчики за содержание дорог Тверской области

В июле этого года в Тверской области на 20 участках и автодорогах регионального и межмуниципального значения проведены проверки соблюдения требований законодательства в части содержания трасс.

В июле в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций рассмотрено 22 обращения граждан по поводу ненадлежащего состояния автомобильных дорог. Проведена проверка на 20 объектах. В итоге выявлен ряд нарушений со стороны подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог. Составлено 3 протокола об административных правонарушениях, вынесено 7 постановлений. Общая сумма наложенных штрафов составила 385 тыс. рублей.

В 2018 году планируется отремонтировать более 440 км региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог. Объём дорожного фонда региона составляет свыше 7,1 млрд рублей.

В программу дорожных работ включено 57 объектов региональной и межмуниципальной сети общей протяжённостью около 330 км. В программе ремонта дорог местного значения — 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.