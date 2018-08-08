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В строительство комплекса мусоропереработки в Ростове-на-Дону инвестируют 4 млрд рублей
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В строительство комплекса мусоропереработки в Ростове-на-Дону инвестируют 4 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Волгоградская ГК «Чистый город» до конца года планирует приступить к строительству мусороперерабатывающего комплекса в Ростове-на-Дону с объемом инвестиций 4 млрд рублей, сообщила ТАСС в среду председатель совета директоров компании Полина Вергун.
"Разработка проекта находится на завершающей стадии, ориентировочно в конце этого года инвестор — ГК «Чистый город» — приступит к строительным работам… Объем инвестиций в проект оценивается в размере 4 млрд рублей", — сказала Вергун.
По ее словам, проект будет реализован поэтапно. На первом этапе будет построен мусоросортировочный комплекс с максимальной автоматизацией, полигоном для размещения отходов и площадкой биокомпостирования.
"Последний объект [займется] переработкой органических отходов в биокомпост, который далее будут использовать в благоустройстве и при рекультивации газонов и старых объектов", — сообщила собеседница агентства, добавив, что мощность всего комплекса составит 800 тыс. т отходов в год.
На следующем этапе инвестор намерен построить завод по переработке пластика мощностью 200 тыс. т в год. В ходе переработки планируется получать полимерное сырье для производства коммунальной тары, текстильных и других материалов. «Вторичное сырье будет поступать из шести регионов ЮФО — Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, а также Краснодарского края и республики Адыгея», — сказала Вергун. Ожидается, что реализация проекта позволит сократить долю захоронений отходов в Ростове с более чем 90% до 20%.
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