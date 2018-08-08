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Одна из самых дешёвых квартир среди городов-миллионников нашлась в Воронеже
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Одна из самых дешёвых квартир среди городов-миллионников нашлась в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ещё меньше стоимость жилья только в Омске и Нижнем Новгороде. Аналитики изучили рынок дешёвых квартир в городах-миллионниках и выяснили, что в Воронеже можно купить жильё всего за 480 тыс. рублей. Выгоднее, если это можно так назвать, оформить сделку только в Омске и Нижнем Новгороде, сообщил портал «Мир квартир» в среду, 8 августа. Так, в Омске за 430 тыс. рублей можно купить квартиру площадью 14 кв. м в кирпичной пятиэтажке на окраине города, в Нижнем Новгороде сделку можно оформить за 40 тыс. рублей — это будет первый этаж двухэтажного барака с газом и отоплением, но лишь с холодной водой. Площадь — 17 кв. м, из которых 5 кв. м занимает кухня. В Воронеже на третьем этаже пятиэтажки продаётся квартира площадью 11 кв. м. Стоимость — 480 рублей, но более подробного описания нет. Далее идут 18 метров в Челябинске, за которые продавец просит 530 тыс. рублей. Находится эта студия в хрущёвке, есть балкон, а вокруг дома — вся инфраструктура. Замыкает «дешевую пятёрку» Красноярскс квартирой в 15 «квадратов» с туалетом, но с одним душем на этаж. Стоимость — 540 тыс. рублей. Екатерина Трещикова
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