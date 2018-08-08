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В Нижнем Новгороде обманутая дольщица отправила в тюрьму недобросовестного застройщика
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В Нижнем Новгороде обманутая дольщица отправила в тюрьму недобросовестного застройщика 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Руководитель строительной компании, обманувший дольщиков, отправился в тюрьму на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приокского района.
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Жительница Приокского района заключила договор на участие в долевом строительстве дома. Женщина перевела подрядчику более одного миллиона рублей и стала ждать своего нового жилья.
Однако строители не особо торопились с проведением строительных работ. Постройка дома закончилась, так и не успев начаться: на этапе закладки фундамента. А подрядчик в свою очередь начал продлевать сроки окончания работ в одностороннем порядке, что является нарушением прав дольщиков.
Потерпевшая от рук мошенников нижегородка пошла к правоохранителям и написала заявление о том, что действия застройщика нанесли ей материальный ущерб в особо крупном размере. Суд встал на сторону обвинителя и признал руководителя строительной компании виновным. Теперь ему придется ближайшие четыре года провести в колонии общего режима. Туда он отправился прямиком из зала суда.
Напомним, нижегородские обманутые дольщики получат дополнительную господдержку.
Ранее мы писали о том, что в Нижнем Новгороде приступили к решению проблем дольщиков.
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