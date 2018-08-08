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«Роста ждать не стоит». Биржевой аналитик назвал причину обвала рубля
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«Роста ждать не стоит». Биржевой аналитик назвал причину обвала рубля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Резкий обвал рубля был закономерен и вызван негативным внешним фоном. Об этом «360» рассказал финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
По мнению эксперта, удивляет, что рубль так долго держался «на плаву».
«Все негативные факторы, которые могли быть на рынке, сформировались, а рубль стоял как вкопанный. Причина снижения — внешний фон. Посмотрите, что творится с развивающимися рынками, с турецкой лирой, аргентинским песо. Ну, вот и наша очередь пришла», — сказал Демура.
Как отметил аналитик, инвесторы больше не хотят покупать рублевый долг, потому что теперь он стал высокорискованным. Он также добавил, что обратного снижение в обозримой перспективе ожидать не стоит.
На бирже 8 августа курс рубля к доллару упал до минимума с апреля 2018 года. Днем американская валюта достигла отметки в 65,05 рубля, что на 1,6 рубля больше, чем днем ранее. Если в ходе торгов курс превысит 65,06 рубля за доллар, это будет максимум с 30 ноября 2016-го.
Стоимость евро также резко подскочила до 75,17 рубля. Последний раз европейская валюта превышала 75 рублей в мае этого года.
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