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Объем текущего строительства вырос до рекордных 125 млн кв. м (график)
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Объем текущего строительства вырос до рекордных 125 млн кв. м (график) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
За месяц объем текущего строительства вырос на 4,4% и достиг рекордного уровня за все время наблюдений. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года объем текущего строительства составил 125,2 млн м². За месяц прирост достиг 4,4% или 5,3 млн м². По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства вырос на 5,5% (год назад строилось 118,7 млн м²). Достигнутый объем текущего строительств оказался максимальным за все время наблюдений (с ноября 2015 года). В значительный степени такой стремительный рост объема строительства за месяц обязан крупнейшим застройщикам. Рекордсмен тут — ГК ПИК (1‑е место в ТОП), которая вывела в строительство более 1,1 млн м². MR Group (9‑е место в ТОП) вывела более 200 тыс. м². ГК ЮгСтройИнвест (4‑е место в ТОП) — 171 тыс. м². Группа ЦДС (5‑е место в ТОП) увеличила объем строительства на 170 тыс. м². При среднем сроке строительства порядка 32-35 месяцев достигнутый объем текущего жилищного строительства соответствует среднегодовому объему ввода в 43—46 млн м², что совпадает с объемом ввода индустриального жилья за последний год по данным Росстата (43,4 млн м²). Количество строящихся застройщиками жилых домом (15 555 ед.) превысило прошлогодний показатель на 4,1%. В строящихся домах насчитывается 2,54 млн жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов). Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,2% строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 2,3% строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,5% строящихся жилых единиц. За месяц распределение долей не изменилось. В целом застройщики жилья в РФ осуществляют строительство 5 471 жилой комплекс (в прошлом месяце было 5 334) в 83 регионах. Более половины жилищного строительства сосредоточено в шести регионах: Московской области (12,2% совокупной площади жилых единиц), Москве (12,0%), Санкт‑Петербурге (11,1%), Краснодарском крае (7,6%), Ленинградской области (5,1%) и Свердловской области (2,9%).
Единый реестр застройщиков: последние новости
Смета достройки двух первых очередей ЖК «Царицыно» будет готова до конца года Утвержден перечень документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика Правительство РФ утвердило дорожную карту по решению проблем дольщиков Urban Group.
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