Объем текущего строительства вырос до рекордных 125 млн кв. м (график) 

За месяц объем текущего строительства вырос на 4,4% и достиг рекордного уровня за все время наблюдений. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года объем текущего строительства составил 125,2 млн м². За месяц прирост достиг 4,4% или 5,3 млн м². По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства вырос на 5,5% (год назад строилось 118,7 млн м²). Достигнутый объем текущего строительств оказался максимальным за все время наблюдений (с ноября 2015 года). В значительный степени такой стремительный рост объема строительства за месяц обязан крупнейшим застройщикам. Рекордсмен тут — ГК ПИК (1‑е место в ТОП), которая вывела в строительство более 1,1 млн м². MR Group (9‑е место в ТОП) вывела более 200 тыс. м². ГК ЮгСтройИнвест (4‑е место в ТОП) — 171 тыс. м². Группа ЦДС (5‑е место в ТОП) увеличила объем строительства на 170 тыс. м². При среднем сроке строительства порядка 32-35 месяцев достигнутый объем текущего жилищного строительства соответствует среднегодовому объему ввода в 43—46 млн м², что совпадает с объемом ввода индустриального жилья за последний год по данным Росстата (43,4 млн м²). Количество строящихся застройщиками жилых домом (15 555 ед.) превысило прошлогодний показатель на 4,1%. В строящихся домах насчитывается 2,54 млн жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов). Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,2% строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 2,3% строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,5% строящихся жилых единиц. За месяц распределение долей не изменилось. В целом застройщики жилья в РФ осуществляют строительство 5 471 жилой комплекс (в прошлом месяце было 5 334) в 83 регионах. Более половины жилищного строительства сосредоточено в шести регионах: Московской области (12,2% совокупной площади жилых единиц), Москве (12,0%), Санкт‑Петербурге (11,1%), Краснодарском крае (7,6%), Ленинградской области (5,1%) и Свердловской области (2,9%).