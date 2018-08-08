Ещё
Челябинские власти хотят решить проблему 2,7 тысячи дольщиков к 2019 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.75
–0.25 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Челябинские власти хотят решить проблему 2,7 тысячи дольщиков к 2019 году 

РИА Новости 58 минут назад
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг — РИА Новости. Власти Челябинской области рассчитывают к 2019 году решить проблемы более 2,7 тысячи участников долевого строительства, не получивших в установленные сроки свое жилье, общее число обманутых дольщиков в настоящее время в регионе превышает 3,8 тысячи человек, заявил губернатор Борис Дубровский.
В Челябинске в среду состоялось совещание под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, посвященное социально-экономическому развитию региона. Цуканов на совещании сообщил, что у региона остаются проблемы с обманутыми дольщиками. По его данным, в области есть 36 проблемных домов, где следует решать вопросы более 3,8 тысячи дольщиков.
"В Челябинской области системно решается проблема обманутых дольщиков. На 1 июля заключено более 3,8 тысячи договоров с гражданами-участниками долевого строительства. В «дорожную» карту включено 36 проблемных дома. В 2018 году планируется удовлетворить требования участников долевого строительства по 20 домам — более 2,7 тысячи граждан-участников долевого строительства", — сказал губернатор на совещании.
По его словам, согласно плану-графику, в текущем году планируется достроить 10 домов, в том числе семь домов стройкомпании «Гринфлайт», еще по 10 домам планируется передача дольщикам квартир в других достроенных домах.
Окончание строительства еще 16 многоквартирных домов запланировано на 2019 год, это более 1 тысячи граждан, которые смогут получить свои квартиры, отметил губернатор.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности Эксперты назвали реальную рыночную цену бензина Аи-92
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина175
Рубль обвалился556
Налог на имущество рассчитают по-новому14
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение