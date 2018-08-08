Челябинской области требуется около 11 млрд руб на расселение ветхого жилья

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг — РИА Новости . Челябинской области, где более 282 тысяч квадратных метров жилья признано аварийным, требуется около 11 миллиардов рублей для расселения этих домов, заявил губернатор Борис Дубровский

В Челябинске в среду состоялось совещание под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова , посвященное социально-экономическому развитию региона. По словам Цуканова, Челябинская область одной из первых приступила к работе по переселению аварийного жилья. Осталось решить задачу по сносу 43 домов, сказал он.

"В 2012-2017 годы в регионе расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, мы обеспечили новое жилье для 12 тысяч человек. Объем аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, в регионе — более 282 тысяч квадратных метров. На его расселение, по нашим оценкам, требуется около 11 миллиардов рублей", — сказал губернатор на совещании.

Он уточнил, что власти региона ежегодно направляют на решение данной проблемы 1 миллиард рублей, и эти деньги планируются и в 2019, и в 2020 году. Это позволит расселить 93 тысячи квадратных метров аварийного жилья, пояснил губернатор.

Однако, добавил глава региона, без «федеральной поддержки целиком проблему не решить».

"По каждому дому мы знаем, почему он не снесен, причины индивидуальные. Так, есть случаи, когда мы не можем найти тех, кого из дома выселять", — пояснил он, отметив, что все работы по расселению поставлены на контроль.