Ещё
Челябинской области требуется около 11 млрд руб на расселение ветхого жилья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.75
–0.25 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Челябинской области требуется около 11 млрд руб на расселение ветхого жилья 

РИА Недвижимость 58 минут назад
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг — РИА Новости. Челябинской области, где более 282 тысяч квадратных метров жилья признано аварийным, требуется около 11 миллиардов рублей для расселения этих домов, заявил губернатор Борис Дубровский.
В Челябинске в среду состоялось совещание под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова, посвященное социально-экономическому развитию региона. По словам Цуканова, Челябинская область одной из первых приступила к работе по переселению аварийного жилья. Осталось решить задачу по сносу 43 домов, сказал он.
"В 2012-2017 годы в регионе расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, мы обеспечили новое жилье для 12 тысяч человек. Объем аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, в регионе — более 282 тысяч квадратных метров. На его расселение, по нашим оценкам, требуется около 11 миллиардов рублей", — сказал губернатор на совещании.
Он уточнил, что власти региона ежегодно направляют на решение данной проблемы 1 миллиард рублей, и эти деньги планируются и в 2019, и в 2020 году. Это позволит расселить 93 тысячи квадратных метров аварийного жилья, пояснил губернатор.
Однако, добавил глава региона, без «федеральной поддержки целиком проблему не решить».
"По каждому дому мы знаем, почему он не снесен, причины индивидуальные. Так, есть случаи, когда мы не можем найти тех, кого из дома выселять", — пояснил он, отметив, что все работы по расселению поставлены на контроль.
РИА Недвижимость: последние новости
Глава Минстроя исключил возникновение "пузыря" на ипотечном рынке России "Дом.рф" и "Роскапитал" рефинансируют ипотеку дольщиков Urban Group В Москве выставят на торги более 20 помещений Сбербанка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина175
Рубль обвалился556
Налог на имущество рассчитают по-новому14
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение