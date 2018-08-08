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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного комплекса в Подольске
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного комплекса в Подольске 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Производственный комплекс по выпуску вспомогательного оборудования для аудио— и видеоаппаратуры будет построен в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного комплекса по выпуску вспомогательного оборудования для аудио— и видеоаппаратуры в городском округе Подольск, вблизи дер. Коледино. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 45 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что в здании переменной этажности (один-два этажа) на площади более 4 тыс. кв. м разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Отмечается, что застройщиком объекта выступает ООО «ПК Аллегри». Объем инвестиций в проект составит порядка 180 млн руб. Срок действия разрешения на строительство — до июня 2019 г.
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