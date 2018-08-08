Как изменился порядок расчета налога на недвижимость 

С 8 августа вступили в силу соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Фото: www.protarif.info Федеральный закон от 03.08. 2018 г. №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» принят Госдумой 24 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля, 3 августа подписан Президентом и вступил в силу 8 августа, с момента опубликования в «Российской газете». Согласно этому документу, в России меняется порядок расчета налога, который граждане платят за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места, поясняет правительственная газета. Новый закон призван сдержать рост платежей собственников, вызванный кадастровой реформой. Сделать это по итогам своего Послания Федеральному Собранию в марте поручил Президент Владимир Путин. Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости недвижимости, которая ближе к рыночной, начался в России еще в 2015 году. За это время реформа стартовала в 64 регионах. Фото: www.rbk.ru Формула исчисления налога подразумевала ежегодное увеличение платежа на 20%. Предполагалось, что в первый год применения кадастровой стоимости граждане будут платить налог с повышающим коэффициентом 0,2, затем 0,4, 0,6, 0,8 соответственно. С пятого года налог должен был уплачиваться в полном объеме. Однако реформа привела к резкому увеличению налоговой нагрузки на собственников недвижимости. Они начали массово оспаривать результаты кадастровой оценки в судах и комиссиях при Росреестре. Весной нынешнего года на это обратил внимание глава государства. В 28 регионах, включая Москву и Подмосковье, Татарстан, Новосибирскую, Новгородскую области, где реформа стартовала в 2015 году, повышающий коэффициент успел вырасти до 0,6. Еще в 21 субъекте, который перешел на новые правила чуть позже, он увеличился до 0,4. Нагрузка на владельцев недвижимости стала еще более ощутимой, и количество недовольных прибавилось. Новый закон, подписанный главой государства, корректирует механизм исчисления налога по кадастровой стоимости (налог на имущество, земельный налог). Он предполагает отказ от применения коэффициента 0,8 в формуле расчета налога. То есть коэффициент будет доходить до значения 0,6 — и больше расти не будет. Одновременно поправки вводят ограничение в 10% в части увеличения суммы налога к платежу за предыдущий год. Также они исключают возможность пересчета налога «задним числом», если корректировка не приводит к уменьшению платежа. Фото: www.notiss.ru Подписанный Президентом закон уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места, для применения в их отношении налоговых вычетов и льготных ставок. Дело в том, что ранее собственники гаражей и машино-мест, расположенных в офисных и нежилых зданиях бытового назначения, при расчете налога не имели права претендовать на льготы и пониженные налоговые ставки в отличие от владельцев таких же объектов, расположенных в жилых домах. Теперь налоговые преимущества распространяются и на них. Еще одна важная норма касается оспаривания результатов кадастровой стоимости. Если налогоплательщик сумел доказать, что она была рассчитана неверно, закон предписывает использовать при расчете налога измененную кадастровую стоимость не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала применяться. Ежегодное увеличение суммы налога на имущество по кадастровой стоимости теперь ограничено 10% Должна измениться и сама практика пересмотра кадастровой стоимости. За шесть месяцев 2018 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели почти 13 тыс. заявлений граждан в отношении более чем 20,2 тыс. объектов. Свыше 60% решений были приняты в пользу граждан. По сравнению с таким же периодом прошлого года число заявлений тех, кто не согласился с результатами кадастровой оценки своих земельных участков, квартир и домов, уменьшилось на 22% Фото: www.mordovia-news.ru До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости в России определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу Закон «О государственной кадастровой оценке». Он предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти. Кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости, отмечают в Росреестре. Закон предусматривает переход на новые правила с 2020 года. Но регионы по своему желанию могут сделать это уже в 2018 году. По данным Росреестра, такое решение уже приняли региональные власти 36 регионов. Фото: www.muzkult.ru