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Цена предложений новостроек демонстрирует отрицательную динамику (графики)
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Цена предложений новостроек демонстрирует отрицательную динамику (графики) 

Единый реестр застройщиков 29 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья РФ составила 65 879 руб. за 1 кв. м. Цена предложений за месяц снизилась на 0,3%. Ранее максимум был зафиксирован 1 апреля (66 232 руб.), и по сравнению с ним цена упала уже на 0,5%. По сравнению с июнем 2017 года цена выросла на 3,0%. Впрочем, наметившееся падение номинальной цены в процентах пока еще слишком мало, чтоб говорить о развороте тренда на повышение, который наблюдался в течение последнего года, но такая вероятность имеется. По данным Росстата индекс потребительских цен в июле составил 100,3. Таким образом, произошедшее падение номинальной цены предложения на первичном рынке за месяц соответствует падению реальной цены с учетом инфляции на 0,6%. А по сравнению с максимумом от 1 апреля цена упала более чем на 2%. В результате реальная цена снизилась до уровней июля-августа прошлого года. Максимальное с начала года значение реальной цены наблюдалось в марте (67,3 тыс. «сегодняшних» рублей за м²). Среди регионов самые высокие цены предложений зафиксированы в Москве (156,8 тыс. руб., -0,8% за месяц), Санкт‑Петербурге (88,7 тыс. руб., -0,7% за месяц) и Сахалинской области (83,2 тыс. руб., +5,4% за месяц). Максимальный рост отмечен в Республике Тыва (+5,9%). Максимальное падение — в Чеченской Республике (-6,9%). Самые дешевые новостройки — по-прежнему на Северном Кавказе.
Единый реестр застройщиков: последние новости
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