Цена предложений новостроек демонстрирует отрицательную динамику (графики) 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья РФ составила 65 879 руб. за 1 кв. м. Цена предложений за месяц снизилась на 0,3%. Ранее максимум был зафиксирован 1 апреля (66 232 руб.), и по сравнению с ним цена упала уже на 0,5%. По сравнению с июнем 2017 года цена выросла на 3,0%. Впрочем, наметившееся падение номинальной цены в процентах пока еще слишком мало, чтоб говорить о развороте тренда на повышение, который наблюдался в течение последнего года, но такая вероятность имеется. По данным Росстата индекс потребительских цен в июле составил 100,3. Таким образом, произошедшее падение номинальной цены предложения на первичном рынке за месяц соответствует падению реальной цены с учетом инфляции на 0,6%. А по сравнению с максимумом от 1 апреля цена упала более чем на 2%. В результате реальная цена снизилась до уровней июля-августа прошлого года. Максимальное с начала года значение реальной цены наблюдалось в марте (67,3 тыс. «сегодняшних» рублей за м²). Среди регионов самые высокие цены предложений зафиксированы в Москве (156,8 тыс. руб., -0,8% за месяц), Санкт‑Петербурге (88,7 тыс. руб., -0,7% за месяц) и Сахалинской области (83,2 тыс. руб., +5,4% за месяц). Максимальный рост отмечен в Республике Тыва (+5,9%). Максимальное падение — в Чеченской Республике (-6,9%). Самые дешевые новостройки — по-прежнему на Северном Кавказе.