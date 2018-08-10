Роскосмос попросит Минстрой помочь с застройкой территории Центра Хруничева

"Попрошу помочь нам выделить архитектора. Мы займемся новой застройкой. Здесь будут современные здания", — сказал он.

По его словам, старые цеха Центра Хруничева будут снесены.

В пятницу Рогозин проведет соответствующую встречу с руководством Минстроя РФ.

Центр Хруничева — разработчик и производитель ракет «Протон» и «Ангара».