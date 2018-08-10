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Роскосмос попросит Минстрой помочь с застройкой территории Центра Хруничева
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Роскосмос попросит Минстрой помочь с застройкой территории Центра Хруничева 

РИА Недвижимость 42 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Роскосмос обратится к Минстрою помочь застроить территорию Центра Хруничева новыми зданиями, заявил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Попрошу помочь нам выделить архитектора. Мы займемся новой застройкой. Здесь будут современные здания", — сказал он.
По его словам, старые цеха Центра Хруничева будут снесены.
В пятницу Рогозин проведет соответствующую встречу с руководством Минстроя РФ.
Центр Хруничева — разработчик и производитель ракет «Протон» и «Ангара».
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