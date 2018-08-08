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Минтранс предложил новые правила расчета платных парковок
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Минтранс предложил новые правила расчета платных парковок 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В министерстве подготовили рекомендации для различных регионов России, в соответствии с которыми в каждом городе можно будет рассчитать оптимальный тариф.
Министерство транспорта России на своем сайте представило проект приказа «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками». Согласно ему, должна появиться единая формула для расчета стоимости, которая будет взиматься с автовладельцев в разных городах страны.
Согласно формуле, при расчете размера платы за парковку должны учитываться место ее расположения, назначение, время и продолжительность использования, тип размещаемых на ней транспортных средств, а также ее заполняемость. Предполагается, что расчет базовой стоимости будет производиться с учетом среднемесячной заработной платы в конкретном субъекте Российской Федерации.
Так, для Москвы при стопроцентной заполняемости парковки, например, предусмотрен максимальный тариф 138 рублей в час, тогда как сейчас в столице он равняется 200 рублям. В Санкт-Петербурге предполагается взимать за час 106 рублей, а в Севастополе — 50 рублей. В Карелии стоимость парковки при тех же условиях составит 40 рублей, в Новгородской области — 38 рублей, в Псковской области и республике Адыгея — 34 рубля, в Калмыкии — 21 рубль, в Ставропольском крае — 27 рублей.
При этом расчет заполняемости парковок должен проводиться «не менее, чем два раза утром (08:00–12:00), днем (12:00–16:00), вечером (16:00–20:00) и ночью (20:00–08:00)».
Кроме того, проектом предусмотрено увеличение платы в зависимости от длительности стоянки на парковке, в случае «необходимости увеличения оборачиваемости парковочных мест».
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