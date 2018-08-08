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Саратовской области требуется более 3 млрд рублей на завершение долгостроев
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Саратовской области требуется более 3 млрд рублей на завершение долгостроев 

ТАСС 22 минуты назад
САРАТОВ, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 3 млрд рублей необходимо Саратовской области на то, чтобы завершить строительство всех долгостроев в регионе. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
"По данным на август прошлого года в регионе было 54 дома, которые являлись проблемными. В прошлом году удалось достроить 10 домов, еще пять введены в этом году. Таким образом, сейчас мы говорим о 39 домах с признаками проблемности, на их достройку необходимо порядка 3 млрд рублей", — сказал Тепин.
Он уточнил, что пострадавшими дольщиками являются около 5 тыс. жителей региона.
"Еще 10 долгостроев мы планируем ввести до конца текущего года", — отметил министр, добавив, что работа с дольщиками ведется на постоянной основе.
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