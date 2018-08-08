В КЧР около 200 молодых семей получили субсидии на покупку жилья

ЧЕРКЕССК, 8 августа. / ТАСС /. Власти Карачаево-Черкесии с начала года направили более 130 млн рублей на обеспечение жильем 198 молодых семей, всего на этот год на выплаты соответствующих субсидий предусмотрено 516,4 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики республики.

"В первом полугодии субсидии на общую сумму 130,2 млн рублей получили 198 молодых семей, по плану в этом году свои жилищные условия улучшат всего 480 семей. Общий объем финансирования составит 516,4 млн рублей. В 2017 году 461 семья получили субсидии на общую сумму 482,2 млн рублей", — сказали в ведомстве.

По данным министерства, на 1 июля 2018 года в региональной очереди состоят более 4,7 тыс. семей. За последние шесть лет (2011-2016 годы) по региональной программе, входящей в федеральную целевую программу «Жилище», субсидии на покупку жилья получили более 4,3 тыс. молодых семей Карачаево-Черкесии.