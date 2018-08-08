Ещё
В КЧР около 200 молодых семей получили субсидии на покупку жилья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.81
–0.16 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

В КЧР около 200 молодых семей получили субсидии на покупку жилья 

ТАСС 14 минут назад
ЧЕРКЕССК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с начала года направили более 130 млн рублей на обеспечение жильем 198 молодых семей, всего на этот год на выплаты соответствующих субсидий предусмотрено 516,4 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики республики.
"В первом полугодии субсидии на общую сумму 130,2 млн рублей получили 198 молодых семей, по плану в этом году свои жилищные условия улучшат всего 480 семей. Общий объем финансирования составит 516,4 млн рублей. В 2017 году 461 семья получили субсидии на общую сумму 482,2 млн рублей", — сказали в ведомстве.
По данным министерства, на 1 июля 2018 года в региональной очереди состоят более 4,7 тыс. семей. За последние шесть лет (2011-2016 годы) по региональной программе, входящей в федеральную целевую программу «Жилище», субсидии на покупку жилья получили более 4,3 тыс. молодых семей Карачаево-Черкесии.
ТАСС: последние новости
Более 20 помещений Сбербанка выставлено на торги в Москве В строительство комплекса мусоропереработки в Ростове-на-Дону инвестируют 4 млрд рублей Нижегородские власти призвали увеличить поставки жилищных стройматериалов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина170
Рубль обвалился550
Налог на имущество рассчитают по-новому12
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение