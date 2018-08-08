Власти Ростова подали апелляцию против «Московской строительной компании»

Причиной подачи апелляции стала замена одного из судей.

Напомним, что «Московская строительная компания» планирует построить многоквартирный дом на площади пере гостиницей «Амакс». Власти Ростова отказали компании в строительстве, ссылаясь на нарушение в проекте.

В декабре 2017 года «Московская строительная компания» подала иск к властям Ростова. Арбитражный суд встал на сторону застройщика.

Однако, департамент градостроительства подал встречный иск с требованием отменить решение. В течение 5 месяцев администрация Ростова собирала доказательства, строительство дом на площади будет нарушением.