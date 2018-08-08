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Власти Ростова подали апелляцию против «Московской строительной компании»
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Власти Ростова подали апелляцию против «Московской строительной компании» 

Деловое сообщество 2 часа назад
Причиной подачи апелляции стала замена одного из судей.
Напомним, что «Московская строительная компания» планирует построить многоквартирный дом на площади пере гостиницей «Амакс». Власти Ростова отказали компании в строительстве, ссылаясь на нарушение в проекте.
В декабре 2017 года «Московская строительная компания» подала иск к властям Ростова. Арбитражный суд встал на сторону застройщика.
Однако, департамент градостроительства подал встречный иск с требованием отменить решение. В течение 5 месяцев администрация Ростова собирала доказательства, строительство дом на площади будет нарушением.
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