Александр Дрозденко призвал строителей работать больше и гармоничней

Хотелось бы, чтобы строители обеспечивали 20% всего бюджета Ленобласти, который стремится к 150 млрд рублей. Такое пожелание озвучил губернатор Александр Дрозденко на празднике в честь Дня строителя региона.

«Все, кто созидают, — строители. Даже тот, кто посадил дерево, может считать себя строителем, ведь он занимается благоустройством. Без строительства невозможно развитие Ленобласти. Должно появляться новое жилье, дороги, фабрики, производство, чтобы люди могли комфортно жить и работать в регионе. Чем больше граждан, тем больше поступлений в казну, тем легче нам будет выполнять призыв президента увеличить объемы строительства жилья, а также обеспечивать регион социальной инфраструктурой», — сказал он.

Александр Дрозденко подчеркнул, что перед стройкомплексом и властями стоит одна глобальная задача — обеспечить комфортную жизнь в регионе. «Ленобласть вторая после Подмосковья среди регионов РФ по объемам строительства жилья, однако в пересчете на квадратный метр на человека мы строим больше. Наши строители научились строить дешевое и качественное жилье, но в этом есть заслуга и правительства, ведь мы взяли на себя существенную часть расходов, запустив программу „Соцобъекты в обмен на налоги“, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что область лоббирует программу „Стимул“, в рамках которой инвестировать в строительство социнфраструктуры будет не только региональный, но и федеральный бюджет, причем на начальных этапах реализации проектов.

»Желаем всем вам успехов и удачи! С праздником!» — закончил свое выступление Александр Дрозденко.