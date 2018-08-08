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Власти Мурманской области в 25 раз увеличили компенсации социальным организациям
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Власти Мурманской области в 25 раз увеличили компенсации социальным организациям 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Сумма бюджетных компенсаций некоммерческим организациям и предприятиям малого бизнеса, оказывающим услуги социально незащищенным гражданам в Мурманской области, за год выросла в 25 раз — до 12,5 млн рублей. Об этом сообщила в среду губернатор региона Марина Ковтун на встрече с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергеем Пузыревским.
"В 2016 году компенсация за предоставление услуг льготным категориям граждан составила 0,5 млн рублей, а в 2017 году — уже 12,5 млн рублей", — сказала глава региона, говоря о расширении участия негосударственных поставщиков услуг.
По ее словам, сейчас НКО и малый бизнес все активнее конкурируют с государственными в сфере исполнения услуг. Более того, они приходят в сферы, которые не были охвачены государством. Речь идет о поддержке инвалидов и пожилых, трудоустройстве бывших заключенных, помощи оставшимся без жилья людям.
Кроме того, в регионе сформирован конкурентный механизм софинансирования участников рынка услуг дополнительного образования детей, единый для муниципальных и частных организаций. «В пилотных муниципалитетах уже проводятся конкурсные отборы исполнителей такой услуги», — отметила губернатор.
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