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Около 6 млрд рублей выделят Омской области в рамках программы «Чистый воздух»
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Около 6 млрд рублей выделят Омской области в рамках программы «Чистый воздух» 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ОмскПресс
ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Омская область в рамках федеральной программы «Чистый воздух» получит до 2024 года 6 млрд рублей, которые будут направлены на снижение выбросов в атмосферу на 20%. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Бурков по итогам совещания с участием первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова.
"Комплексный план [по снижению выбросов] подходит к финишному утверждению. Для нас важно, что федеральный центр готов оказать финансовую поддержку. Сейчас это сумма — порядка 6 млрд рублей, которая ложится на плечи РФ. И самое важное, что в результате реализации этого плана мы сможем снизить выбросы [в атмосферу] на 40 тыс. тонн в год только по городу Омску", — сказал Бурков по итогам совещания, посвященного выполнению «майского» указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года (в рамках нацпроекта „Экология“)».
По словам Храмова, большая часть мероприятий по этой программе будет направлена на снижение выбросов на промышленных предприятиях. «Кроме этого, будут реализовываться мероприятия в сфере транспорта и связанные с необходимостью работ по озеленению за счет средств бюджета субъекта», — отметил замминистра.
Он подчеркнул, что главная задача на настоящий момент — это утверждение совместно с Омской областью комплексного плана по снижению выбросов. «В соответствии с ним мы выработаем механизмы, поймем, как достигнуть целевых показателей, поставленных в указе президента — снижения выбросов [в Омской области] на 20%», — рассказал Храмов, подчеркнув, что в Омске по всем показателям далеко не самая плохая ситуация с точки зрения экологии.
Заммминистра рассказал, что всего в программу «Чистый воздух» входит около 330 мероприятий по 12 городам, а общий объем финансирования превышает 500 млрд рублей. «Из них какая-то часть будет федеральная, но значительная часть — это средства предприятий, которые являются сооисполнителями этого проекта», — подытожил Храмов.
О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден. Омск был включен в майский указ президента РФ Владимира Путина, город должен снизить объемы выбросов к 2024 году на 20%.
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