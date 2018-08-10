Омская область получит шесть миллиардов рублей на «Чистый воздух» 

В рамках федерального национального проекта «Чистый воздух» президент РФ поставил задачу к 2024 году существенно снизить совокупное количество выбросов. Омичи, выполняя поручение главы государства, разработали комплексный план мероприятий, в основу которого легли предложения шести крупных предприятий города, на чью долю приходится 80 процентов выбросов.
Побывав на Омском НПЗ, замминистра природных ресурсов и экологии РФ убедился, что цель, обозначенная президентом, вполне достижима при условии внедрения новых технологий. Однако с участием региона потребуются и другие шаги, например, в сфере оптимизации работы транспорта, озеленения.
— Основная веха реализации национального проекта применительно к Омску — до конца текущего года утвердить комплексный план, в соответствии с которым мы будем двигаться дальше, чтобы обеспечить показатели, обозначенные в Указе президента, — сообщил Денис Храмов.
По словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, документ уже находится на финишной прямой.
— Государство готово поддержать промышленные предприятия, нацеленные на решение экологически проблем, в размере шести миллиардов рублей. Благодаря такой поддержке, регион может ежегодно снижать 40 тысяч выбросов только по городу Омску. Это реальная помощь в решении экологических задач, — считает Бурков.
В настоящее время пересматривается размер штрафов, налагаемых на недобросовестные предприятия. Разрабатываются поправки в Кодекс административных правонарушений.
— Но это только одна часть проблемы, — считает Денис Храмов. — Прежде чем наказать виновника вредного выброса, надо его найти. Поэтому в дискуссии с минфином мы будем настаивать на модернизации существующей сети мониторинга, установлении четкой обратной связи с обществом, которое реагирует на нарушения более оперативно, чем любой самый совершенный экологический пост.
По словам замминистра, предприниматели ищут любые предлоги, чтобы остаться в тени, и не торопятся ставить у себя соответствующие приборы учета выбросов. Однако это временное явление. Недавно принят федеральный закон, который обязывает предприятия, относящиеся к первой категории загрязнений, установить счетчики в течение четырех лет. Будет решен и вопрос обеспечения доступа на их территорию региональных природоохранных инспекторов, если в этом возникнет необходимость.
В целом на реализацию приоритетной программы «Чистый воздух» в 12-ти городах страны предусмотрено около 330 мероприятий с общим объемом финансирования, превышающем 500 миллиардов рублей. Значительная часть вложений в экологию составят средства предприятий, которые наравне с федерацией и регионами являются исполнителями национального проекта «Экология».
Между тем В этом году, впервые за последние пять лет на решение проблем, связанных с качеством атмосферного воздуха, бюджет Омской области дополнительно выделил 15 миллионов рублей. Летом в регионе появился новый министр природных ресурсов и экологии. Открылся Центр мониторинга и оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха. На обращение главы Омской области отреагировала и компания «Газпром нефть», которая приобрела и уже передала региону передвижную лабораторию стоимостью 21 миллион рублей. Это полностью укомплектованный новейшими приборами автомобиль, предназначенный для патрулирования промышленных районов города. По словам экспертов, станция экологического контроля «Чистый воздух» станет частью системы круглосуточного экологического мониторинга, которая создается в регионе.