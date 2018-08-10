Омская область получит шесть миллиардов рублей на «Чистый воздух»

В рамках федерального национального проекта «Чистый воздух» президент РФ поставил задачу к 2024 году существенно снизить совокупное количество выбросов. Омичи, выполняя поручение главы государства, разработали комплексный план мероприятий, в основу которого легли предложения шести крупных предприятий города, на чью долю приходится 80 процентов выбросов.

Побывав на Омском НПЗ, замминистра природных ресурсов и экологии РФ убедился, что цель, обозначенная президентом, вполне достижима при условии внедрения новых технологий. Однако с участием региона потребуются и другие шаги, например, в сфере оптимизации работы транспорта, озеленения.

— Основная веха реализации национального проекта применительно к Омску — до конца текущего года утвердить комплексный план, в соответствии с которым мы будем двигаться дальше, чтобы обеспечить показатели, обозначенные в Указе президента, — сообщил Денис Храмов.

По словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, документ уже находится на финишной прямой.

— Государство готово поддержать промышленные предприятия, нацеленные на решение экологически проблем, в размере шести миллиардов рублей. Благодаря такой поддержке, регион может ежегодно снижать 40 тысяч выбросов только по городу Омску. Это реальная помощь в решении экологических задач, — считает Бурков.

В настоящее время пересматривается размер штрафов, налагаемых на недобросовестные предприятия. Разрабатываются поправки в Кодекс административных правонарушений.

— Но это только одна часть проблемы, — считает Денис Храмов. — Прежде чем наказать виновника вредного выброса, надо его найти. Поэтому в дискуссии с минфином мы будем настаивать на модернизации существующей сети мониторинга, установлении четкой обратной связи с обществом, которое реагирует на нарушения более оперативно, чем любой самый совершенный экологический пост.

По словам замминистра, предприниматели ищут любые предлоги, чтобы остаться в тени, и не торопятся ставить у себя соответствующие приборы учета выбросов. Однако это временное явление. Недавно принят федеральный закон, который обязывает предприятия, относящиеся к первой категории загрязнений, установить счетчики в течение четырех лет. Будет решен и вопрос обеспечения доступа на их территорию региональных природоохранных инспекторов, если в этом возникнет необходимость.

В целом на реализацию приоритетной программы «Чистый воздух» в 12-ти городах страны предусмотрено около 330 мероприятий с общим объемом финансирования, превышающем 500 миллиардов рублей. Значительная часть вложений в экологию составят средства предприятий, которые наравне с федерацией и регионами являются исполнителями национального проекта «Экология».