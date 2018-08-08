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В Омской области выделят около 25 млн рублей на гранты стартапам
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В Омской области выделят около 25 млн рублей на гранты стартапам 

Rambler News Service 41 минуту назад
Правительство Омской области решило вновь начать предоставлять гранты на развитие начинающим предпринимателям, программа была приостановлена в прошлом году из-за недостатка финансирования, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональную администрацию.
На эти цели из областного бюджета будет выделено 15 млн руб., и еще 9,5 млн руб. из бюджетов муниципалитетов.
Максимальная сумма гранта составит 400 тыс. руб., на него могут претендовать как физические, так и впервые зарегистрированные юридические лица.
«Виды деятельности, которые они могут осуществлять следующие — туристическая деятельность, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, бытовое обслуживание, строительство, ЖКХ, автотранспортные услуги», — отметил министр экономики Омской области Расим Галямов.
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