В Омской области выделят около 25 млн рублей на гранты стартапам

Правительство Омской области решило вновь начать предоставлять гранты на развитие начинающим предпринимателям, программа была приостановлена в прошлом году из-за недостатка финансирования, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональную администрацию.

На эти цели из областного бюджета будет выделено 15 млн руб., и еще 9,5 млн руб. из бюджетов муниципалитетов.

Максимальная сумма гранта составит 400 тыс. руб., на него могут претендовать как физические, так и впервые зарегистрированные юридические лица.

«Виды деятельности, которые они могут осуществлять следующие — туристическая деятельность, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, бытовое обслуживание, строительство, ЖКХ, автотранспортные услуги», — отметил министр экономики Омской области Расим Галямов.