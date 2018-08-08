В Воронежской области военным сдали современный городок служебного жилья

В Острогожске ключи лейтенантам и сержантам вручал замминистра обороны Дмитрий Булгаков . В Острогожске сегодня — массовое новоселье. Для военных там сдан целый городок служебного жилья. Ключи лейтенантам и сержантам вручал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Комплекс блочно-модульных зданий тут вырос рекордно быстро. На возведение одного такого и сдачу под ключ уходит всего 35 дней. Таких двухэтажек здесь 25. В каждой по четыре модуля, в общей сложности это сотня квартир.

В городке своя инфраструктура. Здесь построены столовая, спортзал и банно-прачечный комбинат. Есть и детская площадка, к благоустройству гости вот так охотно приложили руки. Городки такого типа сейчас возводят по всей стране, в Острогожске он появился в числе первых. Задача, прежде всего, обеспечить жильём молодых офицеров. Таким предоставляют однокомнатные квартиры, уже с мебелью и бытовой техникой — от телевизора до микроволновки.