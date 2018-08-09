Замминистра обороны РФ вручил военнослужащим ключи от новых квартир

Торжественная церемония с участием заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова прошла в Острогожске.

Ключи от новых квартир военнослужащим вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в Острогожске.

«Открытие жилого городка — это яркий пример проявления заботы государства, Министерства обороны Российской Федерации и лично Министра обороны о военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных и труднодоступных районах» — заявил Дмитрий Булгаков в ходе торжественной церемонии.

Жилой фонд городка состоит из 25 двухэтажных сооружений по 4 модуля каждый, общей численностью в 100 квартир. При строительстве применена инновационная технология. Ее главные особенности: долговечность и безопасность использования дома благодаря оцинкованному каркасу и отсутствию горючих материалов, сборка готовых блоков прямо на площадке с возможностью изменить планировку комнат при монтаже. Дома собирают, как конструктор, ручным способом без привлечения высококвалифицированного персонала. Здание возводится под ключ за 35 дней. Универсальные разъемные элементы на болтах позволяют 10 раз собрать и разобрать такой дом. Это важно в случае передислокации воинского подразделения. Перевезти готовый блочно-модульный дом можно в любую точку планеты по морю, по воздуху и по суше в четырех обычных контейнерах.

Кроме того подготовлена инфраструктура городка: столовая, спортивный зал и банно-прачечный комбинат, оборудованные в тех же блочно-модульных сооружениях.

«Для обустройства новых городков использованы самые передовые технологии, благоустроена территория жилого городка. Уверен, что от того, в каких условиях живет военнослужащий, насколько обустроен быт его семьи, зависит отношение к службе, в том числе боевые успехи и достижения», — подчеркнул Дмитрий Булгаков.

Для обеспечения жильем офицеров, выпускников военных образовательных учреждений, а также военнослужащих, проходящих службу по контракту, Министерством обороны проводится строительство военных городков из блочно-модульных конструкций. Один из первых таких городков построен в Острогожске Воронежской области.