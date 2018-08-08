Бизнес арендует объекты у города

Порядка 26 объектов городской недвижимости для представителей малого и среднего бизнеса выставят на торги в августе. Об этом 8 августа сообщили в столичном Департаменте городского имущества.

При этом начальная арендная ставка на таких аукционах почти в два раза ниже, чем на обычных.

— Всего в августе Департамент городского имущества планирует реализовать на торгах по аренде 110 объектов нежилого фонда общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, 26 из них предназначены для малого и среднего бизнеса, — рассказал министр правительства Москвы , руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман . — Начальная ставка на таких аукционах составляет 4500 руб лей за квадратный метр в год.

В департаменте также отметили, что средняя начальная ставка арендной платы нежилых помещений по рыночной стоимости на обычных аукционах составляет порядка 8800 рублей за квадратный метр в год.

Отмечается, что объекты, предлагаемые предпринимателям на городском аукционе, расположены в основном в Северном, Центральном и Юго-Восточном административных округах.

Получить более полную информацию о дате торгов по каждому из них можно на инвестиционном портале города Москвы www. investmoscow.ru.