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Бизнес арендует объекты у города
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Бизнес арендует объекты у города 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Порядка 26 объектов городской недвижимости для представителей малого и среднего бизнеса выставят на торги в августе. Об этом 8 августа сообщили в столичном Департаменте городского имущества.
При этом начальная арендная ставка на таких аукционах почти в два раза ниже, чем на обычных.
— Всего в августе Департамент городского имущества планирует реализовать на торгах по аренде 110 объектов нежилого фонда общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, 26 из них предназначены для малого и среднего бизнеса, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. — Начальная ставка на таких аукционах составляет 4500 руб лей за квадратный метр в год.
В департаменте также отметили, что средняя начальная ставка арендной платы нежилых помещений по рыночной стоимости на обычных аукционах составляет порядка 8800 рублей за квадратный метр в год.
Отмечается, что объекты, предлагаемые предпринимателям на городском аукционе, расположены в основном в Северном, Центральном и Юго-Восточном административных округах.
Получить более полную информацию о дате торгов по каждому из них можно на инвестиционном портале города Москвы www. investmoscow.ru.
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